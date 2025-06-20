Росатом подготовит персонал для АЭС в Казахстане

Компания Росатом, помимо прочего, займется подготовкой кадров для АЭС в Казахстане. Для ее работы потребуется около 2 тыс работников.

Росатом займется подготовкой кадров для работы на АЭС в Казахстане, сообщили в агентстве по атомной энергии республики.

"Для эксплуатации АЭС потребуется порядка 2 тыс человек, из них по ядерным специальностям – 400 человек, остальные – это профильно-технический персонал, такой же, который у нас работает на действующих угольных и газовых электростанциях"

- агентство по атомной энергии Казахстана

Сейчас уже идет подготовка специалистов по 18 образовательным программам как на базе республиканских вузов, так и в сотрудничестве с иностранными учебными учреждениями, которые специализируются на ядерных технологиях, уточняется в казахстанском издании BES.media.

Напомним, что решение о строительстве АЭС в Алматинской области Казахстана было принято на референдуме в 2024 году. Российская корпорация Росатом была выбрана лидером консорциума по ее строительству.