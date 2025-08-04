РФ, Казахстан и Беларусь перешли на цифровые транспортные документы

РФ, Казахстан и Беларусь начали использовать цифровые документы в логистической сфере.

Россия, Казахстан и Беларусь перешли на транспортные документы в цифровом виде, что должно обеспечить значительное сокращение времени на прохождение таможенных процедур, поведал председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

"В частности, доложено об ускорении процессов цифровизации сферы грузовых и железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с третьими странами. На цифровые транспортные документы уже перешли Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация"

– Бакытжан Сагинтаев

По словам Бакытжана Сагинтаева, цифровизация документооборота также может затронуть и Китай. Отмечается, что новые технологии позволят бизнесу избежать лишних трат при транспортировке товаров.