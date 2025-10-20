РФ и США приостановили работу над саммитом лидеров в Будапеште – СМИ

NBC News: РФ и США приостановили работу над встречей Путина и Трампа в Будапеште.

Москва и Вашингтон приостановили работу над подготовкой саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, приостановка является инициативой Трампа, который посчитал, что стороны пока не готовы к переговорному процессу.

"Первый телефонный разговор между госсекретарем (Марко) Рубио и министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым был продуктивным, однако президент США считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы продвигаться дальше"

– Дональд Трамп

Ранее СМИ сообщали о планах глав дипведомств двух стран Сергея Лаврова и Марко Рубио провести встречу, которая была запланирована на 30 октября.

Напомним, что лидеры двух стран договорились встретиться в ходе телефонного разговора. Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в Анкоридже в августе.