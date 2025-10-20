Вестник Кавказа

РФ и США приостановили работу над саммитом лидеров в Будапеште – СМИ

РФ и США приостановили работу над саммитом лидеров в Будапеште – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
NBC News: РФ и США приостановили работу над встречей Путина и Трампа в Будапеште.

Москва и Вашингтон приостановили работу над подготовкой саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме. 

По словам источника, приостановка является инициативой Трампа, который посчитал, что стороны пока не готовы к переговорному процессу. 

"Первый телефонный разговор между госсекретарем (Марко) Рубио и министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым был продуктивным, однако президент США считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы продвигаться дальше"

– Дональд Трамп 

Ранее СМИ сообщали о планах глав дипведомств двух стран Сергея Лаврова и Марко Рубио провести встречу, которая была запланирована на 30 октября. 

Напомним, что лидеры двух стран договорились встретиться в ходе телефонного разговора. Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в Анкоридже в августе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1320 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.