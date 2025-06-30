РФ и Абхазия договорились о сотрудничестве до 2030 года

Москва и Сухум продолжат реализовывать совместные социально-экономические проекты еще в течение пяти лет.

Россия и Абхазия продлили до 2030 года договор о социально-экономическом сотрудничестве. Соглашение было достигнуто в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии. Москву представлял вице-премьер Александр Новак, со стороны Абхазии присутствовал президент республики Бадра Гунба.

"В ходе заседания стороны согласовали ряд важных решений. Среди них продолжение реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, продление базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве до 2030 года, что создаст основу для новой пятилетней программы на 2026-2030 годы"

– правительство РФ

Отмечается, что соглашение должно вступить в силу до конца года. Стороны обсудили развитие инфраструктуры, а также расширение гуманитарных связей.

Отметим, что Москва также должна помочь Абхазии со строительством медицинского кластера. РФ направит инвестиции в проект.