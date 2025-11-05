Свержение власти в Грузии, уверен премьер-министр Ираклий Кобахидзе, в действительности противоречит интересам Европейского Союза.

Однако, по его словам, на Брюссель в этом направлении негативно влияют определенные силы, под воздействием которых европейские власти принимают неадекватные решения.

Кобахидзе напомнил, что еще до попытки переворота и штурма президентской резиденции, которая была совершена в день муниципальных выборов 4 октября, официальный представитель ЕК выступила в поддержку таких действий, охарактеризовав их как "мирный переворот".

"Мы не думаем, что объективным интересом Евросоюза является поддержка революции в Грузии, однако существуют определенные силы, которые, к сожалению, негативно влияют на европейскую бюрократию во время принятия решений"

– Ираклий Кобахидзе