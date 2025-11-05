ЕС отказался от Грузии задолго до выборов и решения Тбилиси

Евроинтеграции Грузии была приостановлена Европейским Союзом раньше, чем властями Грузии. Это следует из поступившего в МИД Грузии письма европейского посла Герчинского.

Евросоюз приостановил евроинтеграцию Грузии еще в июне 2024 года, следует из письма посла ЕС Павла Герчинского от 5 ноября 2025 года, поступившего в министерство иностранных дел Грузии. Документ обнародован телеканалом "Рустави 2".

"Принимая во внимание особые обстоятельства в Грузии и в соответствии с выводами Евросовета от 27 июня 2024 года, которые привели к фактической приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз, сообщаем вам, что участие Грузии в следующих финансируемых Европейским союзом региональных проектах в области безопасности и организованной преступности приостановлено"

– письмо европейского посла

Отметим, что грузинское руководство сообщило о снятии с повестки темы евроинтеграции до 2028 года лишь 28 ноября 2024 года. После этого в Грузии начались массовые акции протеста.

Зачем Тбилиси компромат на Брюссель?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на активную информационную кампанию против Евросоюза в грузинских СМИ, пояснив ее необходимостью донести до граждан Грузии подлинную ситуацию в отношениях Тбилиси и Брюсселя.

"Стоит напомнить, что тот же Павел Герчинский летом 2024 года открыто заявлял, что ЕС приостановил интеграцию Грузии. Ираклий Кобахидзе сразу после парламентских выборов использовал слова Герчинского для аргументации, почему Тбилиси не будет со своей стороны предпринимать какие-либо действия для "разморозки" евроинтеграции до 2028 года. Сегодня новость лишь в том, что Павел Герчинский официально, на бумаге подтвердил сказанные тогда, почти 1,5 года назад, слова", - прежде всего сказал он.

"Этот документ был получен грузинским руководством и опубликован по той причине, что определенная часть населения Грузии, к сожалению, не хочет верить словам своих властей – пожалуйста, теперь есть бумажное подтверждение того, о чем посол ЕС говорил открыто в июне-июле 2024 года. Тбилиси требуется убедить ряд граждан Грузии, особенно молодежь, очень эмоциональную и легко управляемую во всех странах мира, в том, что евроинтеграция остановилась не из-за заявления Ираклия Кобахидзе от 27-28 ноября, а задолго до этого, причем по решению Евросоюза. Также этим людям надо объяснить, что причиной приостановки является не какой-то "авторитаризм", а банально реальность: Грузия нужна ЕС как платформа борьбы с РФ, а грузинские власти не хотят в этом участвовать и подвергать свою страну рискам", - продолжил Арчил Кобахидзе.

"При этом пока неясно, как эти заявления и документы о вине европейское стороны в приостановке евроинтеграции будут влиять на молодежь. Речь идет о молодых людях, которые с колыбели слышали со всех сторон, что демократия превыше всего, а Америка и Европа – источники демократии, так что стать частью Европы – святое дело. После подобного зомбирования на протяжении 20 лет никакой документ на мнение этих людей не способен повлиять. Нужно заниматься другим – проводить воспитательную работу, как делают во всех цивилизованных странах, в том числе в Европе. Нужно объяснять, что такое политика, что такое закон, что такое международные отношения, а не обещать в школах, что в один день вся Грузия поедет домой, в Европу", - призвал политолог.

"Грузии необходима десакрализация представлений о Евросоюзе в общественном мнении. Люди должны перестать думать, что от Европы Грузия получала только добро и никогда ничего плохого Брюссель не делал и не желал грузинским гражданам. То есть "Грузинской мечте" нужно продолжить и довести до конца заявленную ей инициативу о реформе системы образования. Система образования должна учить граждан Грузии уважать не Евросоюз, да и никакие другие иностранные государства, будь то Китай или кто-то еще, а свою собственную страну, грузинский флаг, грузинский гимн. Надо, чтобы граждане ставили Грузию впереди всего. До сих пор этого не было и эту проблему требуется решить", - подчеркнул он.

Реалии контактов Грузии и ЕС

Основатель SIKHA Foundation пояснил, что Грузии необходимо трезво смотреть на отношения с Евросоюзом. "У нас в корне изменилась геополитическая расстановка с началом российской СВО на Украине. В рамках этой расстановки Брюссель и тогдашняя Администрация президента в США посчитали, что любая страна должна сделать исторический выбор: быть или с Европой, или против нее. Для таких малых стран, как Грузия, исключений не могло быть: от Грузии потребовали ввести всесторонние санкции, чтобы ухудшить отношения с Россией и сделать для России боевые действия менее выгодными. "Грузинская мечта" немедленно отказалась от этого по политическим соображениям и попросту из-за любви к грузинскому народу", - напомнил он.

"После этого ЕС и США стали более активно финансировать через неправительственные организации местные оппозиционные силы, чтобы грузинскую власть сместить. "Грузинская мечта" сначала просила этого не делать. В начале 2023 года удалось договориться, поэтому закон об иноагентах в первый раз был снят с повестки парламента. Затем власти Грузии осознали, что ЕС и США по-прежнему настроены на их смещение, и ввели закон об иноагентах в действие. Здесь уже окончательно ЕС решил наказать Грузию. В Евросоюзе, кстати, была уверенность, что грузинское население без поддержки ЕС сметет власть, устроит "евромайдан 2.0". Еврочиновники предполагали, то они только призовут к этому, а грузинский народ сместит власть сам. В реальности вышло совсем иначе, в итоге мы пришли к тому, к чему пришли", - подчеркнул Арчил Сихарулидзе.

"Переговоры о евроинтеграции Грузии оказались в кризисе еще в 2022 году, ведь евроинтеграция подразумевает солидаризацию с Европой и ее решениями, в том числе формирование внешней политики в зависимости от позиции Еврокомиссии. Грузинская сторона тогда заявила, что, поскольку Грузия не является членом ЕС, она не может позволить себе то, что могут себе позволить страны Еевросоюза. На что в ЕС ответили, что если Грузия не готова жертвовать собой ради интересов Брюсселя, то как можно говорить о перспективах ее принятия в европейскую семью? В таком состоянии отношения Тбилиси и Брюсселя находятся по сей день", - заключил политолог.