Республиканская больница Дагестана получит деньги

Из бюджета Дагестана будет выделено порядка четырех десятков миллиардов рублей. Средства будут направлены в будущем, 2024 году.
Порядка 40 млн получит республиканская больница Дагестана из республиканского бюджета. Средства поступят в будущем году.
«Несмотря на все объективные трудности с бюджетом, для нужд Республиканской клинической больницы нашли дополнительно 40 миллионов рублей на будущий год. Таким образом стараемся поступать и в отношении других больниц и поликлиник, даже если такие расходы выходят, как это часто бывает, за пределы возможностей республиканского бюджета»
– председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов
Кроме того, в пресс-службе отметили, что все средства, направляемые в область здравоохранения, используются исключительно по назначению: открываются ФАПы, вводятся в эксплуатацию больницы и амбулаторные учреждения.
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