Вестник Кавказа

Правительство даст Дагестану денег на электричество

Правительство даст Дагестану денег на электричество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство России направит 1,2 млрд на усовершенствование энергообъектов Дагестана. Средства получат «Россети Северный Кавказ».

«Россети Северный Кавказ» получат более миллиарда рублей, которые будут направлены на усовершенствование энергоинфраструктуры Дагестана.

Средства будут направлены для технического обслуживания распределительных сетей Дагестана. Кроме того, на эти деньги будут направлены на комплектование оборудованием и материалами.

«Снижение значения количества аварий на линиях электропередачи и оборудовании или устройствах с номинальным напряжением 110 кВ, на которых проводились восстановительные мероприятия, а также снижение суммарного значения количества аварий на линиях электропередачи и оборудовании или устройствах номинальным напряжением 6−35 кВ, на которых проводились восстановительные работы»

– пресс-служба правительства РФ

Цель дотации компании – снизить аварийность объектов энергоинфраструктуры и среднюю продолжительность прекращения передачи энергии в населенных пунктах республики.

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