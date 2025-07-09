Решение ОПЕК+ снижает цены на нефть

Нефтяные котировки снизились после заявления ОПЕК+ о повышении объемов добычи в сентябре на 547 тыс баррелей в сутки. Рынок тревожат потенциальные санкции США против РФ и ИРИ, способные привести к сбоям в поставках.

Нефтяной сектор отреагировал падением цен в связи с решением ОПЕК+ нарастить показатели добычи сырья. Фьючерсы на Brent подешевели на 0,57%, достигнув $69,27 за баррель, а контракт на WTI показал снижение на 0,55% до $66,96 за баррель.

В следующем месяце картель намерен повысить добычу на 547 тысяч баррелей в сутки, отменяя часть прежних ограничений. Это решение связано с укреплением глобальной экономики и снижением мировых нефтяных резервов.

Одновременно ОАЭ продолжают постепенно увеличивать добычу, имея потенциал около в 2,5 млн баррелей в сутки. Специалисты Goldman Sachs считают, что реальный прирост добычи от восьми стран ОПЕК+ составит 1,7 млн баррелей в сутки.

Также сохраняется беспокойство из-за вероятности введения санкций США против РФ и ИРИ. Дональд Трамп грозит вводом стопроцентных вторичных пошлин на импорт нефти из России. Вопреки угрозам, Индия не прекращает закупки российского топлива.

Дополнительным фактором влияния становится замедление роста экономики США, что усиливает осторожность инвесторов.