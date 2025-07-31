Рекордный урожай яблок соберут в Ставрополье

В этом сезоне в садах Ставропольского края планируют собрать около 100 тыс тонн яблок - это станет рекордом для региона. В целом по СКФО урожай может превысить 1 млн тонн.

Вопреки сложной погоде в начале года, садоводы Ставрополья прогнозируют беспрецедентный по объемам урожай яблок. Об этом заявил глава Ассоциации питомниководов и садоводов края Айдын Ширинов.

В 2025 году регион рассчитывает собрать около 100 тыс тонн, что на 17% больше по сравнению с предыдущим сезоном. На уровне СКФО ожидается до 1 млн тонн. Такой объем станет самым высоким в истории региона, подчеркнул Ширинов.

Основной рост обеспечили молодые сады, заложенные за последние 4–5 лет. Хотя февральские и весенние заморозки нанесли ущерб, новые посадки помогли компенсировать потери.

Ставрополье традиционно входит в число лидеров по производству фруктов. Сейчас в регионе насчитывается более 11 тыс гектаров садов, в отрасли заняты около 7 тыс человек.