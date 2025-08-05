Рекордный пассажиропоток между РФ и ОАЭ ожидается в 2025 году

По итогам 2025 года между Россией и ОАЭ пассажирские авиаперевозки могут достичь рекордных показателей – рост превышает прошлогодний уровень на 20-25%.

РФ и ОАЭ наращивают объемы авиаперевозок, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. По итогам текущего года ожидается рекордный объем воздушных перевозок между двумя странами.

По словам министра, за первые пять месяцев 2025 года авиатранспортом было перевезено почти 750 тыс человек, что составляет более половины от показателя за весь 2024 год – 1,35 млн пассажиров. Рост уже составляет порядка 20-25%, и власти рассчитывают, что по итогам года будет зафиксирован новый максимум.

Планируется расширение географии прямых рейсов между странами – точные города пока не называются.

"Поэтому ожидания самые позитивные. Плюс если мы договоримся и откроем еще несколько российских аэропортов для эмиратских компаний, то эта статистика только улучшится"

– Андрей Никитин

Кроме авиации, Россия и ОАЭ углубляют взаимодействие в морской сфере. Ведется работа над согласованием нормативно-правовой базы, включая взаимное признание дипломов экипажей и признание служебной книжки моряка как удостоверяющего документа.