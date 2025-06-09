Вестник Кавказа

Рейсы Тбилиси-Тель-Авив отменены до 29 июня

Лента выдачи багажа в аэропорту Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Georgian Airways отменила все запланированные до 29 июня рейсы Тбилиси-Тель-Авив. Все остальные рейсы компании выполняются по расписанию.

Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airwais объявил об отмене всех рейсов по маршруту Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси, запланированных до 29 июня.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что купившие на отмененные рейсы билеты пассажиры, смогут обменять их или оформить возврат денежных средств.

Помимо этого, там же уточнили, что все остальные рейсы авиаперевозчика выполняются по расписанию.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.