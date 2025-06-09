Рейсы Тбилиси-Тель-Авив отменены до 29 июня

Georgian Airways отменила все запланированные до 29 июня рейсы Тбилиси-Тель-Авив. Все остальные рейсы компании выполняются по расписанию.
Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airwais объявил об отмене всех рейсов по маршруту Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси, запланированных до 29 июня.
В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что купившие на отмененные рейсы билеты пассажиры, смогут обменять их или оформить возврат денежных средств.
Помимо этого, там же уточнили, что все остальные рейсы авиаперевозчика выполняются по расписанию.