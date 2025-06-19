Израиль продолжают покидать граждане Грузии

Из Израиля на фоне обострения ирано-израильского конфликта срочно уезжают граждане Грузии. За помощью в посольство обратилось свыше 500 человек.
Граждане Грузии продолжают покидать Израиль в связи с обострением конфликта еврейского государства с Ираном.
Посольство Грузии уже предоставило консультации и необходимую помощь более 500 гражданам.
"Грузинская сторона в тесном сотрудничестве с соответствующими израильскими службами обеспечила безопасное возвращение 17 граждан Грузии на родину в кратчайшие сроки"
– заявление посольства
Выехать из Израиля можно через сухопутные границы, для пересечения израильско-иорданского и израильско-египетского КПП необходимо иметь при себе действующий паспорт гражданина Грузии, напомнили в дипмиссии.