Вестник Кавказа

Израиль продолжают покидать граждане Грузии

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Из Израиля на фоне обострения ирано-израильского конфликта срочно уезжают граждане Грузии. За помощью в посольство обратилось свыше 500 человек.

Граждане Грузии продолжают покидать Израиль в связи с обострением конфликта еврейского государства с Ираном.

Посольство Грузии уже предоставило консультации и необходимую помощь более 500 гражданам.

"Грузинская сторона в тесном сотрудничестве с соответствующими израильскими службами обеспечила безопасное возвращение 17 граждан Грузии на родину в кратчайшие сроки"

– заявление посольства

Выехать из Израиля можно через сухопутные границы, для пересечения израильско-иорданского и израильско-египетского КПП необходимо иметь при себе действующий паспорт гражданина Грузии, напомнили в дипмиссии.

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