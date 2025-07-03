Рейс UTair Гянджа-Москва отложен до завтра

Авиарейс российской авиакомпании UTair из Гянджи в Москву, который должен был состояться сегодня, будет произведен завтра, в четверг. Известна и причина такого решения.

Самолет российского перевозчика UTair не вылетел сегодня из азербайджанского города Гянджа в Москву.

Как сообщается, самолет должен был отправиться рейсом UT744 из Международного аэропорта Гянджа. Планировалось, что в Москве он сядет в аэропорту Внуково. Однако командир экипажа принял решение отложить полет. Причина решения охарактеризована как техническая.

Пассажиры были размещены в гостинице, им предоставили и другие необходимые услуги.

Теперь вылет должен произойти завтра, 10 июля, в 15:00 по местному времени (14:00 мск).