Ночной авиарейс UTair из Внуково не долетел до Еревана

Минувшей ночью самолет российской авиакомпании UTair, выполнявший авиарейс UT785 из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок воздушного судна, возникших в полете.

Пассажиры авиарейса UT785 российской авиакомпании UTair, совершавшего полет из столичного аэропорта Внуково в ереванский международный аэропорт Звартноц минувшей ночью, так и не долетели до пункта назначения - после 2,5 часов полета самолет вернулся в аэропорт вылета.

Авиалайнер поднялся в воздух примерно в 21:00 мск и взял курс на Ереван, однако спустя чуть больше двух часов полета командир воздушного судна сообщил по громкой связи, что самолет возвращается во Внуково -за "ограничений полета", рассказали пассажиры, передает NEWS.am.

Уже по возвращению в столичную воздушную гавань сотрудник авиакомпании разъяснил пассажирам, что причиной возврата стали неполадки с системами самолета, и экипажу нужно было выработать топливо.

Сейчас пассажиры ждут завершения ремонтных работ, чтобы снова вылететь в Ереван.