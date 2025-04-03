Ночной авиарейс UTair из Внуково не долетел до Еревана

Пассажиры авиарейса UT785 российской авиакомпании UTair, совершавшего полет из столичного аэропорта Внуково в ереванский международный аэропорт Звартноц минувшей ночью, так и не долетели до пункта назначения - после 2,5 часов полета самолет вернулся в аэропорт вылета.
Авиалайнер поднялся в воздух примерно в 21:00 мск и взял курс на Ереван, однако спустя чуть больше двух часов полета командир воздушного судна сообщил по громкой связи, что самолет возвращается во Внуково -за "ограничений полета", рассказали пассажиры, передает NEWS.am.
Уже по возвращению в столичную воздушную гавань сотрудник авиакомпании разъяснил пассажирам, что причиной возврата стали неполадки с системами самолета, и экипажу нужно было выработать топливо.
Сейчас пассажиры ждут завершения ремонтных работ, чтобы снова вылететь в Ереван.