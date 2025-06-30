Red Wings планирует запуск рейсов в Геленджик – СМИ

Red Wings может связать рейсами Геленджик с Москвой и рядом региональных центров.
Авиакомпания Red Wings рассматривает возможность запуска рейсов в Геленджик из Москвы и регионов.
"Помимо рейсов из Москвы, несколько авиакомпаний планируют летать в Геленджик из регионов. Red Wings, например, прорабатывает эту возможность. У них много прямых рейсов между регионами"
– источник в авиаотрасли
В качестве главного фактора такого решения авиакомпаний источник назвал туристическую привлекательность Геленджика, а также логистические преимущества курорта, например, близость к Анапе, сообщает РИА Новости.
Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о скором открытии аэропорта в Геленджике. Транспортный объект должен открыться впервые с 2022 года. Впрочем, информацию в самом аэропорту пока не подтвердили.