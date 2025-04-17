Как открытие аэропорта повлияет на отдых в Геленджике?

В АТОР заявили, что с открытием аэропорта число бронирований туров в Геленджик может вырасти в 2 раза. В АТАГ добавили, что количество бронирований может увеличиться на 45%.

С открытием аэропорта количество бронирований туров в город-курорт Геленджик может вырасти в 1,5-2 раза, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

При этом в АТОР отметили, что спрос на отдых в Геленджике с учетом возобновления работы авиагавани увеличится, но при условии, что цены на билеты будут на уровне цен в Сочи или ниже.

Вице-президент Ассоциации Сергей Ромашкин подчеркнул, что до конца года аэропорт может принять до 160 тыс путешественников, а его открытие простимулирует спрос на Анапу и Туапсе.

О возможном повышении туристического потока в Геленджик в 1,5-2 раза заявили и в Российском союзе туриндустрии. Там добавили, что открытие аэропорта снизит нагрузку на Сочи.

В РСТ сказали, что с закрытием аэропорта в Геленджике снизился спрос на это направление. В Союзе уточнили, что в настоящее время основная нагрузка приходится на сочинский аэропорт.

Там также сообщили, что в текущих условиях 60% туристов добираются до Геленджика при помощи автотранспорта, а оставшаяся часть предпочитает авиаперевозки и железную дорогу.

Помимо этого, в Российском союзе туриндустрии отметили, что в текущем году для путешественников появилась дополнительная возможность добраться до города через аэропорт в Сухуме.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин прогнозирует увеличение количества бронирований апартаментов в Геленджике после открытия аэропорта на 35-45%.