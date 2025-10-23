Рецессии в России нет – Набиуллина

Никаких "симптомов" рецессии в России не фиксируется, так что говорить о ее существовании в российской экономике было бы некорректно, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
Она попросила подходить к совершению таких заявлений со всей ответственностью.
"Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты"
– Эльвира Набиуллина
По словам главы регулятора, ни одного из этих признаков сейчас в РФ нет.
Она также прокомментировала путь к низкой инфляции, который оказался достаточно длительным и "не прямым". Руководитель ЦБ РФ уточнила, что в результате Россию миновала опасность развития событий по сценарию 1990-х, когда в стране бушевала гиперинфляция. Таким образом удалось сохранить социальную и финансовую стабильность, способствовать развитию экономики.