Рецессии в России нет – Набиуллина

В России на данный момент не наблюдается ни одного из обычных признаков рецессии, поэтому, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, говорить о ее наличии в стране нельзя.

Никаких "симптомов" рецессии в России не фиксируется, так что говорить о ее существовании в российской экономике было бы некорректно, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Она попросила подходить к совершению таких заявлений со всей ответственностью.

"Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты"

– Эльвира Набиуллина

По словам главы регулятора, ни одного из этих признаков сейчас в РФ нет.

Она также прокомментировала путь к низкой инфляции, который оказался достаточно длительным и "не прямым". Руководитель ЦБ РФ уточнила, что в результате Россию миновала опасность развития событий по сценарию 1990-х, когда в стране бушевала гиперинфляция. Таким образом удалось сохранить социальную и финансовую стабильность, способствовать развитию экономики.