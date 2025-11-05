Вестник Кавказа

Развивать Кавминводы будет Центр креативных индустрий

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в ставропольском курортном Кисловодске откроют Центр креативных индустрий, который будет заниматься реализацией творческих идей дизайнеров на территории города, Кавминвод и всего Ставропольского края.

В ставропольском городе-курорте Кисловодске вскоре заработает Центр креативных индустрий, сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края.

"По поручению губернатора на площадке культурного комплекса разместим Центр креативных индустрий. Включимся в эту работу с командой, это поможет привлечь творческих людей к развитию их таланта и реализации идей на КМВ и в целом на Ставрополье"

- глава Минэкономразвития Ставропольского края Антон Доронин

В развитие и модернизацию курортной инфраструктуры г8орода уже инвестировано 2,8 млрд рублей – на эти деньги проведена модернизация городской больницы, построены многофункциональный культурный центр, плавательный бассейн, музыкальная школа и зоны отдыха, поведал министр, передает "Это Кавказ".

Сейчас в регионе активно разрабатываются мастер-планы для курортных зон, в том числе и в Кисловодске – работа в этом направлении идет с привлечением к строительству социальных объектов механизмов государственно-частного партнерства, добавил Доронин.
 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
660 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.