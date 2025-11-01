Вестник Кавказа

Кисловодск обзаведется "умными" скамейками в рамках единого кода

Табличка в Кисловодске
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Интересное нововведение обещают внедрить власти Кисловодска: в скором времени в городе-курорте появятся так называемые "умные" скамейки.

Жители и гости Кисловодска скоро смогут оценить нововведение, которое сделает пребывание в городе еще более комфортным, сообщили в мэрии.

Речь идет о так называемых "умных" скамейках, которые будут установлены в Кисловодске в рамках единого туристического кода, работа над которым сейчас ведется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Уточняется, что особое поручение по данному направлению дал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Процесс держат на контроле специалисты краевого министерства туризма.

В сообщении отмечено, что работа над "умными" скамейками ведется буквально с нуля. Они будут снабжены подсветкой и подогревом. Кроме того, разработчики предусмотрели на них USB-зарядки, так что все желающие смогут подзарядить на них свои гаджеты.

