Развитие стратегических отношений обсудили главы МИД Армении и Франции

Глава МИД Армении в ходе поездки во Францию встретился с местным коллегой. Центральной темой обсуждения стали вопросы двустороннего сотрудничества.

В Париже прошла встреча глав МИД Франции и Армении Жан-Ноэля Барро и Арарата Мирзояна. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 23 октября на сайте армянского министерства.

В ходе переговоров обсуждалась работа по дальнейшему углублению стратегических отношений между странами, а также расширение партнерства Армения-Евросоюз.

"Собеседники также обсудили инициативы, обеспечивающие эффективное сотрудничество на многосторонних площадках и в многосторонних форматах"

– пресс-служба МИД РА

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств поговорили о текущих региональных реалиях, в том числе о реализации договоренностей, которые были достигнуты в августе в США.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес. В частности, они коснулись эффективных механизмов борьбы с гибридными угрозами и развития ситуации на Ближнем Востоке.