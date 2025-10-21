Развитие стратегических отношений обсудили главы МИД Армении и Франции

В Париже прошла встреча глав МИД Франции и Армении Жан-Ноэля Барро и Арарата Мирзояна. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 23 октября на сайте армянского министерства.
В ходе переговоров обсуждалась работа по дальнейшему углублению стратегических отношений между странами, а также расширение партнерства Армения-Евросоюз.
"Собеседники также обсудили инициативы, обеспечивающие эффективное сотрудничество на многосторонних площадках и в многосторонних форматах"
– пресс-служба МИД РА
Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств поговорили о текущих региональных реалиях, в том числе о реализации договоренностей, которые были достигнуты в августе в США.
Помимо этого, стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес. В частности, они коснулись эффективных механизмов борьбы с гибридными угрозами и развития ситуации на Ближнем Востоке.