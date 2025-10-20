Вестник Кавказа

Арарат Мирзоян посетит Францию

Арарат Мирзоян посетит Францию
Глава МИД Армении Мирзоян посетит Францию в рамках рабочего визита, который продлится до 24 октября.

Глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян завтра отправится во Францию с визитом, информирует пресс-служба дипведомства республики. 

Сообщается, что глава дипведомства Армении посетит 4-ю конференцию по феминистской внешней политике. У Мирзояна также запланированы встречи с рядом официальных лиц. Визит будет продолжаться до 24 октября. 

Ранее глава армянской дипломатии заявил, что Ереван может подать заявку на вступление в Евросоюз в следующем году. 

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию. Он встретится с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе, а также посетит форум "Шелковый путь".

