Арарат Мирзоян посетит Францию

Глава МИД Армении Мирзоян посетит Францию в рамках рабочего визита, который продлится до 24 октября.

Глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян завтра отправится во Францию с визитом, информирует пресс-служба дипведомства республики.

Сообщается, что глава дипведомства Армении посетит 4-ю конференцию по феминистской внешней политике. У Мирзояна также запланированы встречи с рядом официальных лиц. Визит будет продолжаться до 24 октября.

Ранее глава армянской дипломатии заявил, что Ереван может подать заявку на вступление в Евросоюз в следующем году.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию. Он встретится с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе, а также посетит форум "Шелковый путь".