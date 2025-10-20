Мгер Григорян приветствовал решение Баку открыть транзит в Армению

Вице-премьер Армении Мгер Григорян высоко оценил отмену всех ограничений на транзит грузов в РА через территорию Азербайджана. Ранее по этому поводу высказалась пресс-секретарь армянского премьера.

Армянский вице-премьер Мгер Григорян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сообщил об отмене ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана.

"Конечно, я рад и приветствую решение президента Азербайджанской Республики о снятии ограничений на грузоперевозки в Армению"

– Мгер Григорян

Вице-премьер отметил важное значение, которое имеет этот шаг для открытия коммуникаций в регионе, упрочения взаимного доверия и дальнейшего развития мирной повестки.

Григорян также дал высокую оценку усилиям, которые совершили его коллеги из Азербайджана и Казахстана, а также выполненной ими работе.

Ранее сегодня за открытие транзита благодарность Азербайджану выразила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.