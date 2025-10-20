Вестник Кавказа

Мгер Григорян приветствовал решение Баку открыть транзит в Армению

Мгер Григорян приветствовал решение Баку открыть транзит в Армению
© Фото: сайт правительства Армении
Вице-премьер Армении Мгер Григорян высоко оценил отмену всех ограничений на транзит грузов в РА через территорию Азербайджана. Ранее по этому поводу высказалась пресс-секретарь армянского премьера.

Армянский вице-премьер Мгер Григорян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сообщил об отмене ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана.

"Конечно, я рад и приветствую решение президента Азербайджанской Республики о снятии ограничений на грузоперевозки в Армению"

– Мгер Григорян

Вице-премьер отметил важное значение, которое имеет этот шаг для открытия коммуникаций в регионе, упрочения взаимного доверия и дальнейшего развития мирной повестки.

Григорян также дал высокую оценку усилиям, которые совершили его коллеги из Азербайджана и Казахстана, а также выполненной ими работе.

Ранее сегодня за открытие транзита благодарность Азербайджану выразила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1095 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.