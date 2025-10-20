Мгер Григорян приветствовал решение Баку открыть транзит в Армению

Армянский вице-премьер Мгер Григорян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сообщил об отмене ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана.
"Конечно, я рад и приветствую решение президента Азербайджанской Республики о снятии ограничений на грузоперевозки в Армению"
– Мгер Григорян
Вице-премьер отметил важное значение, которое имеет этот шаг для открытия коммуникаций в регионе, упрочения взаимного доверия и дальнейшего развития мирной повестки.
Григорян также дал высокую оценку усилиям, которые совершили его коллеги из Азербайджана и Казахстана, а также выполненной ими работе.
Ранее сегодня за открытие транзита благодарность Азербайджану выразила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.