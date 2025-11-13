Ряд крупных проектов "Лукойла" исключили из санкций США

В Минэнерго Казахстана подтвердили исключение из американских санкционных списков крупных проектов с "Лукойлом". В министерстве отметили, что работе этих проектов больше ничего не угрожает.

Крупнейшие нефтегазовые проекты с компанией "Лукойл" в Казахстане исключили из санкционных списков Соединенных Штатов. Об этом поведал 17 ноября Ерлан Аккенженов, глава Минэнерго страны.

Министр пояснил, что все необходимые решения уже приняты, поэтому работе этих проектов больше ничего не угрожает.

Он уточнил, что ограничительные меры отменены в отношении проекта КПО ("Карачаганак петролиум оперейтинг"), "Тенгизшевройл", трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)".

Напомним, ранее США предоставили временные лицензии на сделки, которые связаны с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, Вашингтон дал добро на операции "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане.