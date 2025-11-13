Вестник Кавказа

Ряд крупных проектов "Лукойла" исключили из санкций США

Ряд крупных проектов "Лукойла" исключили из санкций США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэнерго Казахстана подтвердили исключение из американских санкционных списков крупных проектов с "Лукойлом". В министерстве отметили, что работе этих проектов больше ничего не угрожает.

Крупнейшие нефтегазовые проекты с компанией "Лукойл" в Казахстане исключили из санкционных списков Соединенных Штатов. Об этом поведал 17 ноября Ерлан Аккенженов, глава Минэнерго страны.

Министр пояснил, что все необходимые решения уже приняты, поэтому работе этих проектов больше ничего не угрожает.

Он уточнил, что ограничительные меры отменены в отношении проекта КПО ("Карачаганак петролиум оперейтинг"), "Тенгизшевройл", трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)".

Напомним, ранее США предоставили временные лицензии на сделки, которые связаны с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, Вашингтон дал добро на операции "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
505 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.