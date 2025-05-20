Путин: Россия сотрудничает с Узбекистаном и Казахстаном в атомной энергетике

Россия уделяет большое внимание работе с Узбекистаном и Казахстаном в области атомной энергетики, помогая им разрабатывать проекты, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Россия тесно сотрудничает с Узбекистаном и Казахстаном в разработке и внедрении новых проектов в области атомной энергетики, сейчас они на хорошей стадии развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

"Такие серьезные проекты могут возникнуть в области атомной энергетики как в Узбекистане, так и в Казахстане. Мы над этим так серьезно работаем, и они находятся на хорошей стадии развития"

- Владимир Путин

Напомним, ранее мы писали о том, что Казахстан выбрал РФ лидером консорциума для строительства первой в республике АЭС, и вскоре госкорпорация "Росатом", Агентство по атомной энергии Казахстана и ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" совместно сформируют международный консорциум для реализации проекта, государственное экспортное финансирование которого будет привлекаться от России, уточнили в Агентстве по атомной энергии Казахстана.