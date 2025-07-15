Путин рассказал Мирзиееву о своей встрече с Уиткоффом

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что руководители двух государств обсудили сотрудничество Москвы и Ташкента в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной отраслях.
Помимо этого, глава Российской Федерации рассказал лидеру Узбекистана о своей недавней встрече со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.
Мирзиеев выразил Путину благодарность за важную информацию, а также выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине.
В заключение руководители России и Узбекистана подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран.