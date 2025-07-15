Вестник Кавказа

Путин рассказал Мирзиееву о своей встрече с Уиткоффом

Путин рассказал Мирзиееву о своей встрече с Уиткоффом
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин провел разговор с Шавкатом Мирзиеевым. Президенты России и Узбекистана обсудили двусторонние отношения и встречу Путина со Стивом Уиткоффом.

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что руководители двух государств обсудили сотрудничество Москвы и Ташкента в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной отраслях.

Помимо этого, глава Российской Федерации рассказал лидеру Узбекистана о своей недавней встрече со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Мирзиеев выразил Путину благодарность за важную информацию, а также выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине.

В заключение руководители России и Узбекистана подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.