Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом.

Российский президент Владимир Путин провел телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии, занимающим пост председателя Совета министров, Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом, говорится на сайте Кремля.

В ходе беседы российский лидер рассказал об основных результатах состоявшихся недавно контактов с американским президентом Дональдом Трампом.

Участники разговора обсудили также актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Дана высокая оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка""

– пресс-служба Кремля

Кроме того, Владимир Путин и Мухаммад ибн Салман Аль Сауд договорились продолжить взаимодействие на различных уровнях.

