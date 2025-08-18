Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский президент Владимир Путин провел телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии, занимающим пост председателя Совета министров, Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом, говорится на сайте Кремля.
В ходе беседы российский лидер рассказал об основных результатах состоявшихся недавно контактов с американским президентом Дональдом Трампом.
Участники разговора обсудили также актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"Дана высокая оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка""
– пресс-служба Кремля
Кроме того, Владимир Путин и Мухаммад ибн Салман Аль Сауд договорились продолжить взаимодействие на различных уровнях.