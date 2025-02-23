Швейцария готова организовать встречу Путина и Зеленского в кратчайшие сроки

Готовность принять встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского подтвердили в МИД Швейцарии. Страна может это сделать даже в кратчайшие сроки.

Швейцария готова в кратчайшие сроки организовать встречу между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис.

"Швейцария готова сделать это даже в кратчайшие сроки"

- Иньяцио Кассис

Он указал, что не раз подчеркивал эту готовность в последние месяцы в контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он добавил, что швейцарская сторона "никогда не прекращала усилий по поиску мирного решения" украинского кризиса.

Ранее о возможности проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Швейцарии заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, ее может принять Женева.