Встреча Путина и Зеленского могла бы пройти в Женеве – Макрон

Эмманюэль Макрон
© Фото: Сайт президента России
Местом встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским могла бы стать нейтральная страна, например, Швейцария, а в ней – город Женева, считает Эммануэль Макрон.

Двустороннюю встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно было бы провести в Женеве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что местом этих переговоров не может стать Париж, так как нынешняя ситуация отличается от той, что существовала на 2019 год.

По словам французского президента, для беседы нужна нейтральная страна.

"Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву"

– Макрон

Глава государства добавил, что это может быть и другая страна.

