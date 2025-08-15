Белый дом начал подготовку к встрече Путина с Зеленским

Офис президента США Дональда Трампа начал подготовку встречи президента России Владимира Путина и главы украинского режима Владимира Зеленского, после которой Трамп пообещал трехстороннюю встречу с Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что начал подготовку двухсторонней встречи лидеров России и Украины.

"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку ко встрече, место которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я. После того, как эта встреча состоится, у нас будет трехсторонняя встреча, на которой будут два президента плюс я"

- Дональд Трамп

Также американский лидер заявил, что встреча с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме была очень плодотворной, на ней обсуждались гарантии безопасности Киеву при координации с Вашингтоном.

"У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки"

- Дональд Трамп

Это подтвердил и американский госсекретарь Марко Рубио, присутствовавший на встрече – он отметил, что встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме стала важным моментом и беспрецедентным событием, и США надеются, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине удастся достичь на трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Президент Трамп предложил Зеленскому и Путину встретиться, так что мы сейчас работаем над этим, чтобы попытаться организовать их встречу в каком-нибудь месте, что, опять же, было бы беспрецедентным. Если она пройдет хорошо, надеюсь, следующая встреча будет встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, где мы надеемся заключить соглашение"

- Марко Рубио

Власти США не исключают, что встреча Путина и Зеленского пройдет в течение двух недель, еще до конца августа.