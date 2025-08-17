Стали известны подробности звонка Трампа Путину

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал подробности о ночном звонке президента США Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину.

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся в 0:30 мск и был сделан по инициативе хозяина Белого дома, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин тепло поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за гостеприимство в ходе встречи на Аляске. В беседе российский президент отметил важность предпринимаемых его американским коллегой усилий в поисках решений по долгосрочному урегулированию на Украине и поблагодарил за достигнутый в ходе саммита на Аляске прогресс по мирному решению украинского конфликта, сообщил помощник главы российского государства, передает РИА Новости.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее контактировать по украинскому и другим вопросам.

В свою очередь Трамп проинформировал Путина о переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Главы двух стран обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей РФ и Украины в переговорах, рассказал Ушаков.

"В ходе дальнейшего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах"

- Юрий Ушаков

Телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила откровенный и конструктивный характер, разговор президентов продолжался около 40 минут.