Путин примет участие в заседании ВЕЭС в Минске

Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие станет первым в 2025 году.
Российский президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске.
Отмечается, что "на полях" данного мероприятия лидер страны проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.
В заседании также будут участвовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Кыргызстана Садыр Жапаров.
Помимо этого, по видеосвязи к мероприятию присоединится армянский премьер Никол Пашинян.
Стоит добавить, что в четверг, 26 июня, Путин выступил на пленарной сессии Евразийского экономического форума.