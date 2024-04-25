Вестник Кавказа

Путин примет участие в заседании ВЕЭС в Минске

Путин примет участие в заседании ВЕЭС в Минске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие станет первым в 2025 году.

Российский президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

Отмечается, что "на полях" данного мероприятия лидер страны проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

В заседании также будут участвовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Кыргызстана Садыр Жапаров.

Помимо этого, по видеосвязи к мероприятию присоединится армянский премьер Никол Пашинян.

Стоит добавить, что в четверг, 26 июня, Путин выступил на пленарной сессии Евразийского экономического форума.

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