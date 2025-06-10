Вестник Кавказа

Владимир Путин прибыл в Минск

Владимир Путин прибыл в Минск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер совершает визит в Беларусь. Этим вечером он прибыл в Минск, Лукашенко встретил его на площадке Евразийского экономического форума.

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где завтра пройдет саммит ЕАЭС.

У трапа самолета российского лидера встречали хлебом-солью. В аэропорту Путина приветствовали премьер-министр РБ Александр Турчин, замглавы МИД РБ Павел Утюпин и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно встретил российского коллегу на площадке Евразийского экономического форума - в холле "Белэкспо".

Также Лукашенко в торжественной обстановке приветствовал на форуме других лидеров, прибывших в Минск: президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля, премьера-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

Отметим, что в пятницу в Минске состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в "Белэкспо".

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