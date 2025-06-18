Минск принимает экономический форум ЕАЭС

Сегодня в столице Беларуси начинает свою работу двухдневный Евразийский экономический форум, в котором примут участие почти 3 тысячи делегатов из 33 стран, в том числе главы государств объединения.

Столица Беларуси город-герой Минск сегодня принимает большой Евразийский экономический форум, который пройдет 26-27 июня: в его работе примут участие более 2,7 тысячи человек из 33 стран, программа мероприятия разделена на шесть крупных тематических блоков из 35 мероприятий.

Проведение форума приурочено к заседанию Высшего совета ЕАЭС, Минск принимает его в связи с председательством Беларуси в объединении. Центральным событием саммита станет пленарное заседание, в котором примут участие лидеры всех стран ЕАЭС, передает Sputnik Казахстан.

Главное событие будет посвящено стратегии евразийской экономической интеграции, ее итогам и перспективам, а участие в нем примут лидеры стран объединения, прибывающие в Минск, кроме премьера-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил свое участие заочно - по видеосвязи.

Центральным на саммите станет выступление президента России Владимира Путина – в нем он оценит роль ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры и перспективы сотрудничества с глобальными и региональными финансовыми инфраструктурами.

Напомним, в состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения.