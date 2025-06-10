В Кремле раскрыли ближайшую поездку Путина за рубеж

Помощник главы российского государства подтвердил, что на следующей неделе Владимир Путин отправится с визитом в Беларусь. Цель поездки – участие в саммите ЕАЭС.
Ближайшая зарубежная поездка президента России планируется в Беларусь. Об этом поведал 19 июня помощник российского лидера.
Юрий Юшаков подчеркнул, что в ходе визита в столицу соседнего государства Владимир Путин поучаствует в саммите ЕАЭС.
"Готовится. Город Минск, саммит ЕАЭС"
– помощник президента РФ
Напомним, Минск примет саммит ЕАЭС в следующую пятницу, 27 июня.