Вестник Кавказа

В Кремле раскрыли ближайшую поездку Путина за рубеж

В Кремле раскрыли ближайшую поездку Путина за рубеж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощник главы российского государства подтвердил, что на следующей неделе Владимир Путин отправится с визитом в Беларусь. Цель поездки – участие в саммите ЕАЭС.

Ближайшая зарубежная поездка президента России планируется в Беларусь. Об этом поведал 19 июня помощник российского лидера.

Юрий Юшаков подчеркнул, что в ходе визита в столицу соседнего государства Владимир Путин поучаствует в саммите ЕАЭС.

"Готовится. Город Минск, саммит ЕАЭС"

– помощник президента РФ

Напомним, Минск примет саммит ЕАЭС в следующую пятницу, 27 июня.

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