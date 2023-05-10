Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит

Лидер России Владимир Путин направил приветствие участникам саммита ЛАГ, в котором пригласил глав стран и генсека организации на российско-арабскую встречу в октябре.

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров ЛАГ (Лига арабских государств) на первый российско-арабский саммит, который планируется провести в октябре. Приглашение стало частью приветственного послания Путина лидерам арабского мира, которые участвуют в саммите ЛАГ.

"Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми её членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября"

– Владимир Путин

Как отметил глава страны, встреча призвана способствовать укреплению сотрудничества между РФ и арабскими странами, а также должна помочь найти пути к обеспечению региональной безопасности.

Владимир Путин в контексте проходящего 34-го саммита ЛАГ отметил, что Лига является действенным механизмом многостороннего диалога. По словам российского лидера, РФ поддерживает усилия организации по решению проблем на Ближнем Востоке.