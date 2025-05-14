Мировую поддержки инициативы Путина о переговорах отметили в Москве

В МИД РФ заявили о поддержке мировым сообществом инициативы Владимира Путина о переговорах. Там добавили, что делегация получила инструкции о нацеленности на долгосрочный мир.

Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова заявила, что Москва отмечает поддержку в мире инициативы Владимира Путина о переговорах в Стамбуле.

Она отметила, что Россия признательна усилиям Китая и Бразилии, которые с самого начала СВО последовательно выступали за поиск политико-дипломатических опций урегулирования украинского конфликта.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства сообщила, что направленная в Турцию делегация из России получила инструкции о нацеленности на долгосрочный мир на Украине.

"Что касается украинской стороны, насколько она готова, к чему она готова, как она к этому готова, покажет, я думаю, в том числе и сегодняшний день в Стамбуле"

- Мария Захарова

Напомним, переговоры России и Украины состоятся сегодня в Стамбуле. делегация из Москвы находится в турецком городе, ее возглавил помощник президента Владимир Мединский.