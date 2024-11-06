Вестник Кавказа

Путин обсудил с Жапаровым предстоящую встречу с Трампом

Путин обсудил с Жапаровым предстоящую встречу с Трампом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин провел разговоров с Садыром Жапаровым. Российский лидер рассказал кыргызстанскому коллеге о развитии диалога между Москвой и Вашингтоном.

Лидер РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает пресс-служба Кремля. Стороны затронули грядущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. 

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске"

– Кремль 

Сообщается, что лидер центральноазиатской республики позитивно оценил развитие диалога между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу. 

Главы государств также затронули вопросы партнерства двух стран в экономике, а также сотрудничество по линии ОДКБ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1125 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.