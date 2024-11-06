Путин обсудил с Жапаровым предстоящую встречу с Трампом

Владимир Путин провел разговоров с Садыром Жапаровым. Российский лидер рассказал кыргызстанскому коллеге о развитии диалога между Москвой и Вашингтоном.
Лидер РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает пресс-служба Кремля. Стороны затронули грядущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске"
– Кремль
Сообщается, что лидер центральноазиатской республики позитивно оценил развитие диалога между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу.
Главы государств также затронули вопросы партнерства двух стран в экономике, а также сотрудничество по линии ОДКБ.