Путин обсудил Ближний Восток с королем Бахрейна

Владимир Путин и король Бахрейна в ходе телефонного разговора обсудили итоги ПМЭФ. Руководители стран также поговорили о ситуации на Ближнем Востоке.

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по итогам прошедшего недавно Петербургского международного экономического форума, в котором Бахрейн участвовал в статусе страны-гостя.

Российский лидер высоко оценил активную и плодотворную деятельность бахрейнской делегации. В свою очередь, король выразил признательность России за гостеприимство.

Руководители стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в экономических и гуманитарных сферах.

Помимо этого, главы государств поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры России и Бахрейна высказались за скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе.

В заключение беседы Путин и Аль Халифа подтвердили актуальности инициативы России по проведению в октябре текущего года в Москве первого российско-арабского саммита.