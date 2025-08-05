Вестник Кавказа

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Владимир Путин и Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Лидеры Китая и России обсудили украинское урегулирование, а также отношения Москвы и Пекина.

Лидер РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер КНР приветствовал развитие диалога между Москвой и Вашингтоном по теме украинского кризиса, а также позитивно оценил сотрудничество между Китаем и РФ, информирует Центральное телевидение Китая.

"Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение отношений и продвижение политического урегулирования украинского кризиса"

– телеканал 

Главы государств в ходе телефонного разговора договорились продолжать работать над развитием отношений Москвы и Пекина. В частности, Путин и Си Цзиньпин договорились о совместной подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Сообщается, что звонок состоялся по инициативе Кремля. Ранее Путин также провел разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 

Напомним, что 6 августа в Москве прошли переговоры между Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

