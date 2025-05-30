Россия и Китай обсудили перспективы сотрудничества в атомной энергетики

Росатом и Агентство по атомной энергии КНР обсудили дальнейшее развитие сотрудничества России и Китай по мирному атому. Встреча состоялась в Москве и была предметной.

Сотрудничество РФ и КНР по мирному атому было обсуждено сегодня в рамках 29-го заседания российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран, рассказали в госкорпорации "Росатом".

"Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях"

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В Росатоме отметили, что заседание прошло в характерной для диалога сторон "обстановке взаимного доверия, по-деловому и очень предметно".

Отметим, что гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Агентства по атомной энергии КНР Шань Чжундэ являются сопредседателями подкомиссии.

Следующая встреча состоится в будущем году в КНР.