Вестник Кавказа

Путин договорился с Мирзиеевым о визите в Москву 9 мая

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Президенты России и Узбекистана созвонились сегодня, чтобы утвердить участие Шавката Мирзиеева в праздновании 80-летия Великой Победы в Москве. Также Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили развитие российско-узбекистанского сотрудничества за год после визита президента РФ в Ташкент.

Как рассказали сегодня в Кремле, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о твердом намерении прибыть в Москву 9 мая для участия в центральных торжествах по случаю 80-летия Великой Победы.

Помимо этого президенты поговорили о наиболее значимых темах российско-узбекистанских отношений, прежде всего о перспективах увеличения товарооборота с обеих сторон.

Отдельно Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по проведению V Международной промвыставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

Информацию о разговоре опубликовала также администрация Шавката Мирзиеева. Согласно ей, президенты обсуждали также предварительные итоги претворения в жизнь договоренностей, которых они достигли в ходе визита Владимира Путина в Ташкент 26-27 мая 2024 года.

"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса"

– пресс-служба Шавката Мирзиеева

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