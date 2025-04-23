Путин договорился с Мирзиеевым о визите в Москву 9 мая

Как рассказали сегодня в Кремле, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о твердом намерении прибыть в Москву 9 мая для участия в центральных торжествах по случаю 80-летия Великой Победы.
Помимо этого президенты поговорили о наиболее значимых темах российско-узбекистанских отношений, прежде всего о перспективах увеличения товарооборота с обеих сторон.
Отдельно Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по проведению V Международной промвыставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
Информацию о разговоре опубликовала также администрация Шавката Мирзиеева. Согласно ей, президенты обсуждали также предварительные итоги претворения в жизнь договоренностей, которых они достигли в ходе визита Владимира Путина в Ташкент 26-27 мая 2024 года.
"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса"
– пресс-служба Шавката Мирзиеева