Против ректора аграрного вуза в Дагестане возбудили уголовное дело

В Дагестане ректора аграрного вуза подозревают в присвоении денег. Он вместе со своим зятем присвоили деньги от незаконной сдачи в аренду спортивных объектов.

В отношении ректора Дагестанского государственного аграрного университета Зайдина Джамбулатова и его зятя заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, дело против ректора и зятя возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ. Их подозревают в присвоении денежных средств за незаконную аренду.

После проверки стало известно, что в 2020-2025 годах ректор вместе с зятем, который был начальником по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству вуза, присвоили деньги от незаконной сдачи в аренду спортивных объектов, которые принадлежали университету.