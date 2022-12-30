Вестник Кавказа

Пропускная способность границы с Южной Осетией вырастет в 9 раз

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КПП на границе с Южной Осетией модернизируют к 2027 году для увеличения пропускной способности.

К 2027 году пункт пропуска "Нижний Зарамаг" сможет пропускать в 9 раз больше автомобилей, сообщили в Минтрансе РФ. 

Сообщается, что КПП на границе Северной и Южной Осетии сможет пропускать более 2,6 тыс автомобилей вместо 300 в настоящий момент. 

"Автомобильный пункт пропуска Нижний Зарамаг занимает ключевое место в системе транспортных сообщений, являясь единственным пунктом пропуска на границе с Южной Осетией. В 2024 году через него проехало 422,6 тыс. транспортных средств"

– пресс-служба Минтранса РФ 

Сообщается, что на пункте транзита проводится модернизация. Количество автомобильных полос будет увеличено до 18.

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