Промышленное производство наращивает обороты на Ставрополье

Промпроизводство в Ставропольском крае переживает настоящий бум. Цифры говорят сами за себя: объемы промышленного производства увеличились на 27%. В лидерах – сфера радиоэлектроники и производство автоприцепов.

Ставропольский край – это регион, в котором активно развивается сфера промышленного производства. За последние пять лет здесь наблюдается внушительный рост – цифры говорят сами за себя: объемы промышленного производства увеличились на 27%.

«Если говорить об объеме отгруженной продукции за 2023 год, то мы видим многократный рост в радиоэлектронике, изготовлении изделий из кожи, автоприцепов. За пятилетний период рост промышленного производства у нас составил порядка 27%. Это и предприятия пищевого машиностроения, продукция которых продается не только на территории Российской Федерации, но и в дружественных странах»

– глава краевого Минпрома Иван Ковалев.

По его словам, один из самых важных сегментов, который заметно вырос в последние годы –это производство радиоэлектроники. Министр подчеркнул, что предприятия края активно внедряют новые технологии, модернизируют производственные линии, что способствует увеличению выпуска качественной продукции.

Еще одной отраслью, которая переживает настоящий бум в Ставропольском крае, является производство автоприцепов. По словам Ковалева это не случайно: сельское хозяйство, строительство, логистика – везде требуются качественные и надежные автоприцепы. Местные производители не только удовлетворяют спрос на рынке, но и успешно конкурируют с другими регионами благодаря высокому качеству своей продукции.