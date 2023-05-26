Сочи станет пионером детской науки

Опубликовано: 22:23, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже 1 июня, в День защиты детей, в кубанском городе-курорте Сочи откроется первая в РФ Научная детская площадка. В скором времени такие площадки заработают в 30 городах России.

Уже 1 июня, в День защиты детей, в Сочи торжественно откроется первая в России Научная детская площадка, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

"Я уверен, что в скором времени такие площадки будут доступны во многих субъектах нашей страны, тем более что предложение о тиражировании и распространении проекта получило поддержку главы государства"

- Денис Секиринский

Это совершенно новый формат на стыке информационного и физического пространства, который направлен на детей и их родителей. Играя на площадке, ребенок развивается физически, одновременно познает базовые научные принципы, знакомится с открытиями российских ученых, - пояснил замминистра.

Разместится новая локация рядом с Цветным бульваром в Центральном районе Сочи. Она будет представлять собой интерактивный музей под открытым небом и состоять из трех зон, объединенных общей тематикой - окружающий мир.

Первая, "Танцующие корни", позволит детям "заглянуть" под землю и узнать, как устроена наша планета. Вторая связана с водной стихией и ее обитателях. Здесь дети узнают не только о животных, населяющих реки, озера, моря и океаны, но и о полезных свойствах водорослей, силах, воздействующих на корабль во время качки и других научных фактах. Третья посвящена космосу и физике, законы которой управляют движением всех небесных тел.

В игровой форме дети смогут узнать ответы на все интересующие их вопросы, связанные с нашей планетой и ее обитателями, а также познакомиться с устройством Солнечной системы, нашей галактики и Вселенной.

Планируется, что к 2025 году подобные площадки заработают как минимум в 30 российских городах.