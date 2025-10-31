Программу действий по либерализации визового режима обсудили Армения и Еврокомиссия

Глава МВД Армении провела переговоры с представителем Еврокомиссии. Стороны поговорили о программе действий по либерализации визового режима между республикой и ЕС.

В среду, 5 ноября, в Ереване прошла встреча главы МВД Армении Арпине Саркисян и заместителя гендиректора Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лучнера. Об этом пишут армянские СМИ.

Центральной темой обсуждения стали основные направления программы действий по либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

Саркисян отметила, что данный вопрос является важным этапом партнерства Еревана и Брюсселя, направленного на укрепление доверия и сотрудничества с ЕС.

В свою очередь, Лучнер высоко оценил шаги, которые делает Ереван в в направлении либерализации визового режима. Он также выразил благодарность армянскому министру за эффективную координацию этого процесса.