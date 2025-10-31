Вестник Кавказа

Программу действий по либерализации визового режима обсудили Армения и Еврокомиссия

Программу действий по либерализации визового режима обсудили Армения и Еврокомиссия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МВД Армении провела переговоры с представителем Еврокомиссии. Стороны поговорили о программе действий по либерализации визового режима между республикой и ЕС.

В среду, 5 ноября, в Ереване прошла встреча главы МВД Армении Арпине Саркисян и заместителя гендиректора Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лучнера. Об этом пишут армянские СМИ.

Центральной темой обсуждения стали основные направления программы действий по либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

Саркисян отметила, что данный вопрос является важным этапом партнерства Еревана и Брюсселя, направленного на укрепление доверия и сотрудничества с ЕС.

В свою очередь, Лучнер высоко оценил шаги, которые делает Ереван в в направлении либерализации визового режима. Он также выразил благодарность армянскому министру за эффективную координацию этого процесса.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1300 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.