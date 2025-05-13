Продажу опасного урана на $3 млн предотвратили в Грузии

Грузинские спецслужбы не допустили совершения сделки по купле-продаже урана, которую преступники планировали совершить в Батуми. Ее сумма должна была составить $3 млн.

Служба госбезопасности Грузии остановила совершение транснационального преступления, а также сумела предотвратила его развитие, причем сразу в нескольких направлениях, сообщил глава Контртеррористического центра ведомства Бача Мгеладзе.

По его словам, представители департаментов контрразведки и спецопераций провели совместную операцию, по итогам которой в Батуми были задержаны двое: гражданин Грузии и иностранец. Мужчины обвиняются в незаконной продаже и покупке урана. Как считает следствие, продавцы планировали сбыть уран за $3 млн.

"Учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно может быть использовано как компонент для изготовления взрывных устройств, совершения теракта или других действий с тяжелыми и фатальными последствиями"

– Мгеладзе

Идет расследование. Виновным грозит тюрьма на срок от 5 до 10 лет по ч.1 ст. 230 УК Грузии.