Продажу напитков в пластиковых бутылках ограничат в Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борьба с избыточным использованием пластика продолжает в Грузии. В качестве новой меры предлагается сократить продажи напитков в пластиковых упаковках.

Напитки в пластиковой таре могут стать редкостью в Грузии в случае реализации новой инициативы Минэкологии страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о введении ограничений на продажу таких напитков. Они могут коснуться организаций, которые совершают крупные закупки таких товаров. В их числе отели и госучреждения, а также в целом бюджетные организации. Они обычно отдают предпочтение напиткам в "пластике" из-за более низкой цены по сравнению с аналогичными товарами в стеклянных бутылках и жестяных банках.

В сообщении отмечается, что министерство уже обсудило идею с представителями деловых кругов. Было решено продолжить рассмотрение инициативы в рабочем формате.

