Вестник Кавказа

Продажа арбузов и дынь из Дагестана в Москве начнется в августе

Продажа арбузов и дынь из Дагестана в Москве начнется в августе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве в августе начнут продавать арбузы и дыни из Дагестана и со Ставрополья. Торговые точки откроются 3 августа и проработают до 1 октября.

Жители и гости Москвы смогут порадовать себя дагестанскими и ставропольскими арбузами и дынями, продажа которых начнется в августе.

Как сообщает пресс-служба городского департамента торговли и услуг, в этом году в столице откроется свыше 220 торговых точек, где можно будет приобрести бахчевые культуры.

Уточняется, что арбузы и дыни в Москву привозят не только из Дагестана и Ставропольского края, но и из Астраханской и Волгоградской областей, а также из Краснодарского края.

Стоит добавить, что деятельность бахчевых развалов в столице начнется 3 августа и продлится до 1 октября.

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