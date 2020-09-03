Продажа арбузов и дынь из Дагестана в Москве начнется в августе

В Москве в августе начнут продавать арбузы и дыни из Дагестана и со Ставрополья. Торговые точки откроются 3 августа и проработают до 1 октября.

Жители и гости Москвы смогут порадовать себя дагестанскими и ставропольскими арбузами и дынями, продажа которых начнется в августе.

Как сообщает пресс-служба городского департамента торговли и услуг, в этом году в столице откроется свыше 220 торговых точек, где можно будет приобрести бахчевые культуры.

Уточняется, что арбузы и дыни в Москву привозят не только из Дагестана и Ставропольского края, но и из Астраханской и Волгоградской областей, а также из Краснодарского края.

Стоит добавить, что деятельность бахчевых развалов в столице начнется 3 августа и продлится до 1 октября.